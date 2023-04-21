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Haberler Magazin Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında 'anne' iddiası "Boşanma sebepleri Oğuzhan'ın annesi" Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında 'anne' iddiası "Boşanma sebepleri Oğuzhan'ın annesi" Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken ilginç iddialar da ortaya atılmaya devam ediliyor. O iddialara bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre ayrılık sebebi Oğuzhan Koç'un annesi...

21.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:13
Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında ’anne’ iddiası Boşanma sebepleri Oğuzhan’ın annesi Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanacaklarını açıkladıkları günden bu yana iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez iddia Oğuzhan Koç'un annesi hakkında. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında ’anne’ iddiası Boşanma sebepleri Oğuzhan’ın annesi Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında ’anne’ iddiası Boşanma sebepleri Oğuzhan’ın annesi Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında ’anne’ iddiası Boşanma sebepleri Oğuzhan’ın annesi Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

Ardından çiftin yüzükleri çıkardığı iddia edilmişti.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığında ’anne’ iddiası Boşanma sebepleri Oğuzhan’ın annesi Neden ayrıldıkları merak edilen çift...

Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.

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