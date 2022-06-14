Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor 'fıstık ölmeyiz inşallah'

Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor 'fıstık ölmeyiz inşallah'

Oğuzhan Koç'la dünyaevine girmeye hazırlanan Demet Özdemir tatil sezonunu Çeşme'de açtı yanında Hazal Kaya ile Selin Şekerci de vardı... Dizisinin çekimlerine ara veren ve Rutkay Öziş'in doğum günü için aralarında Selin Şekerci, Hazal Kaya gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Demet Özdemir Instagram bikinili paylaşım yaptı. Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede olay yarattı.

14.06.2022 17:01 - Son Güncelleme: 14.06.2022 17:01
Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor ’fıstık ölmeyiz inşallah’

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor ’fıstık ölmeyiz inşallah’

Yoğun geçen sezonun ardından dizi çekimlerine ara verip tatilde almıştı soluğu Demet Özdemir.

Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor ’fıstık ölmeyiz inşallah’

Paylaştığı karelerle de bunu duyurmuştu.

Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor ’fıstık ölmeyiz inşallah’

Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor ’fıstık ölmeyiz inşallah’

İŞTE OLAY YARATAN PAYLAŞIMLAR

Özdemir olay yaratan tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor.

SON DAKİKA