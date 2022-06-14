Demet Özdemir mavi minik bikinisiyle paylaştı ortalık cayır cayır yandı! Sevgiliden ayrı güneşin tadına varıyor 'fıstık ölmeyiz inşallah'
Oğuzhan Koç'la dünyaevine girmeye hazırlanan Demet Özdemir tatil sezonunu Çeşme'de açtı yanında Hazal Kaya ile Selin Şekerci de vardı... Dizisinin çekimlerine ara veren ve Rutkay Öziş'in doğum günü için aralarında Selin Şekerci, Hazal Kaya gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Demet Özdemir Instagram bikinili paylaşım yaptı. Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede olay yarattı.
14.06.2022 17:01 - Son Güncelleme: 14.06.2022 17:01
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.
Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme'de açtı.