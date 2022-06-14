Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, şezlongda güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Mavi bikinisi ile boy gösteren Özdemir, iddialı pozuyla kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozu...
14.06.2022 19:26 - Son Güncelleme: 14.06.2022 19:26
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un Şubat ayında evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti.
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi soluğu tatilde aldı.