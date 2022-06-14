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Haberler Magazin Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, şezlongda güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Mavi bikinisi ile boy gösteren Özdemir, iddialı pozuyla kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozu...

14.06.2022 19:26 - Son Güncelleme: 14.06.2022 19:26
Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un Şubat ayında evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti.

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Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Güzel oyuncu, Buğra Gülsoy ile başrollerinde yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin çekimlerine kısa bir ara verilmesiyle tatile çıktı.

Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Demet Özdemir mavi bikinisiyle paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı! Sere serpe uzanarak güneşlenen Demet...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özdemir, tatilden pozlarını Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

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