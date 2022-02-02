Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı
Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, kırmızılar içinde verdiği iddialı pozları art arda Instagrma hesabında yayınladı. Omuz dekoltesiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına Seda Sayan da kayıtsız kalmadı. İşte Demet Özdemir sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.02.2022 00:18
- Son Güncelleme: 02.02.2022 00:18
Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Seda Sayan da kayıtsız kalmadı ve iddialı fotoğrafları ilk beğenenlerden oldu.