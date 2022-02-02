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Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, kırmızılar içinde verdiği iddialı pozları art arda Instagrma hesabında yayınladı. Omuz dekoltesiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına Seda Sayan da kayıtsız kalmadı. İşte Demet Özdemir sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

02.02.2022 00:18 - Son Güncelleme: 02.02.2022 00:18
Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Sevilen oyuncu, kırmızılar içinde verdiği iddialı pozları art arda Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Seda Sayan da kayıtsız kalmadı ve iddialı fotoğrafları ilk beğenenlerden oldu.

Demet Özdemir kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltesiyle dikkat çeken Demet’e bakın! Seda Sayan kayıtsız kalmadı

Takipçileri ise ünlü oyuncu için "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Daha güzelini görmedim", Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.

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