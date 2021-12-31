Demet Özdemir kayalıkları üzerinde poz verdi sosyal medya hayran kaldı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Demet Özdemir kayalıkları üzerinde poz verdi sosyal medya hayran kaldı! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Ayrılık iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, yaz aylarına ait bir kareyi Instagram hesabında paylaştı. Kayalıkların üzerinde poz veren Özdemir, yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
31.12.2021 01:10
- Son Güncelleme: 31.12.2021 01:10
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini doğrulamıştı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE!
Ayrılık haberleri hakkında suskunluğunu koruyan Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti.