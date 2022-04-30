RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı dans videolarıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özdemir, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, dans ettiği anları kayıt altına alıp takipçilerinin beğenisine sundu. Dans performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" gibi yorumlar yapıldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

30.04.2022 00:05 - Son Güncelleme: 30.04.2022 00:05
Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, No 309 gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Instagram hesabında yayınladığı çok konuşulan dans videolarına bir yenisini daha ekleyen Özdemir, yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun paylaşımı, takipçileri tarafından gündem olarak kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir kalça dansıyla çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi yine iş başında! Demet kıvırdı sosyal medya yıkıldı

Dans performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" gibi yorumlar yapıldı.

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