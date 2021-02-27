Demet Özdemir işte burada yaşıyor neredeyse her şeyi de bedavaya getirdi! 48 bin TL'lik dolabı beş kuruş vermeden yaptı

Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dönemin adından söz ettiren ünlü isimlerinden biri. Aşk hayatı, oyunculuğu, dansı, giyimi ve daha birçok konuda magazin gündeminin yakından takip edilen ismi olan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Acarkent'te kirada oturuyordu. Dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi olan Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı. Reklamlar ve dizi sayesinde yüklü geliri olan oyuncu, şimdi de 48 bin TL'lik giyinme odasını reklam karşılığı bedavaya yaptırdı.

27.02.2021 12:52 - Son Güncelleme: 27.02.2021 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





