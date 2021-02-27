Demet Özdemir işte burada yaşıyor neredeyse her şeyi de bedavaya getirdi! 48 bin TL'lik dolabı beş kuruş vermeden yaptı
Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dönemin adından söz ettiren ünlü isimlerinden biri. Aşk hayatı, oyunculuğu, dansı, giyimi ve daha birçok konuda magazin gündeminin yakından takip edilen ismi olan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Acarkent'te kirada oturuyordu. Dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi olan Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı. Reklamlar ve dizi sayesinde yüklü geliri olan oyuncu, şimdi de 48 bin TL'lik giyinme odasını reklam karşılığı bedavaya yaptırdı.
CÜZİ RAKAMLAR ÖDEDİ
Geçtiğimiz yaz 16.500 TL'lik bahçe mobilyasını Instagram'da paylaşım yapma karşılığında yarı fiyatına alan Demet Özdemir de ünlü olmanın nimetlerinden faydalandı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'de 4 milyon TL'ye aldığı yeni villasının neredeyse tüm mimarisini reklam karşılığında bedavaya getirdi. Evini dayayıp döşemek için çok cüzi ücretler ödeyen Demet Özdemir, 48 bin TL'lik raylı dolabı da Instagram reklamı karşılığında bedavaya yaptırdı.