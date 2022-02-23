Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesi olay olmuştu! Eski aşkı Can Yaman'la kapıştı, solda sıfır bıraktı...
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesi olay olmuştu! Demet Özdemir'in yeni filmi, eski aşkı Can Yaman'ı solda sıfır bıraktı... Oğuzhan Koç'la bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisinde son olarak ayrılık kararı alan ve bu kararın nedeninin Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldığı projedeki sahneler olduğu ileri sürülen oyuncu Demet, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile barıştı ve evliliğe de ilk adımı attı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Demet, son filmiyle gündemden düşmüyor. Yatak sahneleri sebebiyle ilişkisinde krize yol açan filmiyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın'dan bile mesaj gelmişti. Yeni film partnerleri, şimdilerde İtalya'daki bir dizide rol alan Can Yaman'la adeta kapıştı...
23.02.2022 16:55 - Son Güncelleme: 23.02.2022 17:00
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesi olay olmuştu! Eski aşkı Can Yaman'la kapıştı, Demet'in yeni filmi Can'ı solda sıfır bıraktı...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yaz aylarında sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkilerini geçen ay sonlandırmıştı.
Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılığı 1 ay sürdü.
Hatta Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.