Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek! Oğuzhan Koç’la ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu meğer ünlü partnerler...

Diğer yandan bugün sosyal medyada Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız çok konuşulanlar listesine girdi. Aynı ğrojede yer alan ikilinin boyları ise merak konusu oldu. 33 yaşındaki Şükrü Özyıldız ile 29 yaşındaki Demet Özdemir'in boyu başta olmak üzere işte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...