Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek! Oğuzhan Koç'la ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu meğer ünlü partnerler...
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu, ünlü partnerler sosyal medya gündeminde. Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Demet, Şükrü ile aynı projede yer alıyor. İddiaya göre Oğuzhan Koç'la ayrılık nedeni de bu yüzden güzel oyuncunun... Çekimler nedeni ile yakınlaştığı sürülen ikili Oğuzhan'ı rahatsız ettii ve Oğuzhan ile Demet yollarını ayırdı. Ancak Koç ile Özdemir'in 'aşk yeniden' diyerek tekrar birlikte oldukları ileri sürüldü. Tüm bunlar magazin gündemini meşgul ederken Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız bir anda yeniden gündem oldu, ikili arasındaki gerçek ise herkesi şaşırttı.
Oğuzhan Koç'la ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu... Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapmıştı. Demet Özdemir, yeni filmi için setlere geri döndü.
Yer aldıkları projede yakınlaşan Demet ile Şükrü, Oğuzhan Koç'u kızdırdı. İddiaya göre bu durumu kıskanan Koç, ilişkisinde sorunlar çıkarınca büyük aşk bitti. TAKVİM, o dönem yaşanan krizin ayrıntılarına ulaştı. Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.
Diğer yandan bugün sosyal medyada Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız çok konuşulanlar listesine girdi. Aynı ğrojede yer alan ikilinin boyları ise merak konusu oldu. 33 yaşındaki Şükrü Özyıldız ile 29 yaşındaki Demet Özdemir'in boyu başta olmak üzere işte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...