Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç neden ayrıldı ortaya çıktı! Yaz boyunca dudak dudağa olan çiftin Acun Ilıcalı faktörü...
Yılın başında başlayan aşk yılın sonunda bitti. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele vermişti ve üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı fakat onlar kesin bir dille reddetmişti. Ancak Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşkı bu kez kesin olarak bitti. Herkesin merak ettiği ayrılık nedeni de sonunda ortaya çıktı.
2021'i Çeşme'de Oğuzhan Koç'la karşılayan Demet Özdemir, ilişkileri ortaya çıkınca gazetecilere, "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diye espri yapmıştı. İkili, 2022'ye kısa bir süre kala yollarını ayırdı. Peki neden? Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın perde arkasına dair detaylar ortaya çıkıyor.
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberle çıktı. İkili Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları alaylı bir dille yalanladı.
İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı. Peki yılın çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç neden ayrıldı?