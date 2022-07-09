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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

Geçtiğimiz günlerde ihtişamlı bir törenler nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ön balayında kameralara yakalanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir küs bir barışık yürüttükleri ilişkileri için ilk adımı atan ünlü çiftin nikah tarihi belli oldu. Evlenecekleri güne karar vere Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti şimdiden hazırlıklar için kolları sıvadı.

09.07.2022 11:30 - Son Güncelleme: 09.07.2022 11:30
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

Son günlerde birlikte tatil yaparken verdikleri pozlarla gündemde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu. Bir süredir düğün hazırlığında olan çift evlenecekleri güne karar verdi.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığıyla gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, daha önce düğün hakkında "İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik" açıklamasını yapmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

Sosyal medyada yayınladıkları aşk pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftin, düğün tarihine karar verdikleri ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ

'Magazin D Yaz' programının haberine göre; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek nikâh töreninde dünyaevine girecek.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Öyle binlerce kişilik değil sınırlı sayıda davetliyle! Yılın düğünü

OĞUZHAN DEMET'İ İSTEMEYE GİTTİ

Demet geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özdemir, düğün hazırlıklarına başladığını söyledi.

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