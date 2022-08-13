Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe geri sayım! Oğuzhan Demet için varını yoğunu serdi değeri dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. Geçen haftalarda isteme merasimini gerçekleştiren çiftin düğün hazırlıkları devam ediyor.
13.08.2022 13:37 - Son Güncelleme: 13.08.2022 13:37
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, şimdilerde ise 26 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde gerçekleşecek düğün için gün sayıyor.
"MASA DÜZENİNİ AYARLAMA DURUMUNA GELDİK"
Oğuzhan Koç, son olarak Arnavutköy'de bulunan bir ocakbaşından çıkarken görüntülenmişti.