Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğününe geri sayım! Oğuzhan Demet için varını yoğunu serdi değeri dudak uçuklattı

Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, şimdilerde ise 26 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde gerçekleşecek düğün için gün sayıyor.