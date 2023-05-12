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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde olaya Engin Akyürek iddialarının eklenmesinin ardından, çift hafta başında boşanmıştı. Boşanma davasıyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

12.05.2023 10:02 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:03
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'ün rüya gibi başlayan evliliği kötü bitmişti. Önceki gün Adalar Adliyesi'nde boşanmıştı. Mahkeme günü ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğrulamıştı.

İkili ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur" dedi. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanmasında sürpriz detay! Engin Akyürek iddialarıyla kazan kaynıyordu gözden kaçmadı

Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

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