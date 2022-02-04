Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kaldığı yerden devam ediyor! Acun ve Ebru Gündeş'in göndermeleri işe yaradı 'aşk yeniden' dediler
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kaldığı yerden devam ediyor! Acun ve Ebru Gündeş'in göndermeleri işe yaradı, ünlü çift 'aşk yeniden' dedi... Yaşadıkları ilişki ile magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Oğuzhan Koç, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti. 'Bir daha asla' diyen ikili verdiği karardan vazgeçti ve aşklarını gizli saklı yeniden yaşamaya başladı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kaldığı yerden devam ediyor! Acun ve Ebru Gündeş'in göndermeleri işe yaradı, Demet ile Oğuzhan 'aşk yeniden' dediler...
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Hürriyet'in haberine göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.
Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında belli ki aşk galip gelmiş!