Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia sevenlerini hüsrana uğrattı jet hızında açıklama geldi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Jet hızında açıklama geldi! Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kısa süreli bir ayrılık yaşadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, çiftin hayranlarını hüsrana uğratırken Demet Özdemir'den jet hızıyla bir açıklama geldi. Sosyal medyada yaptığı açıklamayla ayrılık haberlerine son noktayı koyan ünlü oyuncu, konuya açıklık getirdi. İşte Demet Özdemir'in o açıklaması...
29.11.2021 21:59
- Son Güncelleme: 29.11.2021 21:59
Yılın aşkına imza atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan bir iddia hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli bir ayrılık yaşadı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Demet Özdemir, cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Instagram'ın hikaye kısmında sevgilisi Oğuzhan Koç ile bir fotoğrafını nazar emojisi ile yayınlayan Özdemir, iddiaları net bir dille yalanladı.