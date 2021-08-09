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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdı. İkilinin hayranlarını üzen haberin ardından ilk açıklama Demet Özdemir'den geldi. Jet hızıyla açıklama yapan ünlü oyuncu, ayrılık iddiaları karşısında bakın ne dedi...

09.08.2021 18:28 - Son Güncelleme: 13.08.2021 16:09
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, haklarında çıkan aşk iddialarını bir süre yalanlamıştı. İkili, 2021'in ilk günlerinde çekilen fotoğraflarının ardından ise aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kalmıştı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

Doludizgin aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı ayrılık kararı aldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia, ikilinin hayranlarını hüsrana uğratırken Demet Özdemir'den jet hızıyla açıklama geldi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi

İDDİALARI YALANLADI
Çıkan haberlerinin ardından suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanladı.

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