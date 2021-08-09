Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? O iddia ortalığı karıştırdı jet hızıyla açıklama geldi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdı. İkilinin hayranlarını üzen haberin ardından ilk açıklama Demet Özdemir'den geldi. Jet hızıyla açıklama yapan ünlü oyuncu, ayrılık iddiaları karşısında bakın ne dedi...
09.08.2021 18:28
- Son Güncelleme: 13.08.2021 16:09
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, haklarında çıkan aşk iddialarını bir süre yalanlamıştı. İkili, 2021'in ilk günlerinde çekilen fotoğraflarının ardından ise aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kalmıştı.
İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı ayrılık kararı aldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia, ikilinin hayranlarını hüsrana uğratırken Demet Özdemir'den jet hızıyla açıklama geldi.