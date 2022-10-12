Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy’un yatak sahnelerine Seren Serengil’den sert tepki! “Bu sahneleri Oğuzhan Koç’un annesi izliyor mu?”
Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesine Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum geldi. Sunuculuğunu üstlendiği magazin programında konuyla ilgili açıklama yapan Serengil, sahneyi başa sarıp tekrar izlediğini dile getirerek ""Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi. Öte yandan Serengil, Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'a işaret ederek "Bu sahneleri Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" dedi. İşte Seren Serengil'in o açıklaması...
12.10.2022 00:39 - Son Güncelleme: 12.10.2022 01:19
Seren Serengil, dijital bir platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği programda açıklamalarda bulunan Serengil, Demet Özdemir'e sert çıktı.
BAŞA SARIP TEKRAR İZLEDİ
Serengil, program sırasında Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizideki yatak sahnelerini tekrar tekrar izlediğini ifade etti.