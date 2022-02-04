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Haberler Magazin Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Son olarak Oğuzhan Koç ile ilişkisine bir şans daha verdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, iddialar hakkında suskunluğunu korurken çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, süper mini yeşil elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozlarına ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç'a çevrildi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

04.02.2022 18:58 - Son Güncelleme: 04.02.2022 18:58
Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile barıştığı yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

İddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, süper mini yeşil elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Ünlü isimlerin beğeni yağmuruna tuttuğu pozlara ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Seda Sayan, Özdemir'in pozlarına ateş emojileri koyarak oyuncuyu beğendiğini dile getirdi.

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