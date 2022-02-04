Demet Özdemir göğüs dekoltesinden vazgeçti süper minisiyle şov yaptı! Ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi
Son olarak Oğuzhan Koç ile ilişkisine bir şans daha verdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, iddialar hakkında suskunluğunu korurken çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, süper mini yeşil elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozlarına ünlülerden beğeni yağarken gözler Oğuzhan Koç'a çevrildi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
04.02.2022 18:58
- Son Güncelleme: 04.02.2022 18:58
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile barıştığı yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düştü.