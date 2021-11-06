Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü
Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kırmızı pantolonuyla dikkat çeken Özdemir'in derin göğüs dekolteli iddialı bluzu olay oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan ünlü oyuncunun hali de dikkatlerden kaçmadı ve beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
06.11.2021 19:45
- Son Güncelleme: 06.11.2021 19:45
Oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir'in tarzını beğendiklerini dile getirerek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.