Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kırmızı pantolonuyla dikkat çeken Özdemir'in derin göğüs dekolteli iddialı bluzu olay oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan ünlü oyuncunun hali de dikkatlerden kaçmadı ve beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

06.11.2021 19:45 - Son Güncelleme: 06.11.2021 19:45
Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, kırmızı pantolonu ve siyah bluzuyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Özdemir'in derin göğüs dekolteli iddialı bluzu ise olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımla ilgili yorumda bulundu.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir'in tarzını beğendiklerini dile getirerek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı pantolonuyla verdiği pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü

Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Özdemir'in dekoltesini fazla abartılı bularak "Zaten yeteneklisin bunlara hiç gerek yok", "Kötü örnek" yorumlarını yaptı.

SON DAKİKA