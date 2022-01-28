Demet Özdemir fermuarını açıp dekolte verdi sosyal medya sallandı! Oğuzhan Koç’un eski aşkına bakın güzelliyle ortalığı yıktı geçti
Demet Özdemir fermuarını açıp dekolte verdi sosyal medya sallandı! Oğuzhan Koç ile geçen haftalarda ilişkisini sonlandıran Demet Özdemir, son olarak Hande Erçel ile arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kıyafetinin fermuarını açarak göğüs dekoltesi veren ünlü oyuncu, cam kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; Demet Özdemir güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
28.01.2022 18:41
- Son Güncelleme: 28.01.2022 18:41
Demet Özdemir, Hande Erçel ile arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hande Erçel ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Demet Özdemir'in, bütün işlerin Erçel'e gelmesi nedeniyle kriz çıkardığı iddia edilmişti.
Daha sonra ise Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in bir projede başrolü paylaşacağı öne sürülmüş ve u haberi gazeteden öğrenen Hande Erçel'in bu kez kriz çıkardığı belirtilmişti.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
İddialar hakkında suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.