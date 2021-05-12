RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Can Yaman'la birlikteliğini sonlandırdıktan sonra pek çok kişiyle adı anılan Demet Özdemir sonunda aşkı Oğuzhan Koç'ta buldu. Sık sık Instagram'ın paylaşımlar yapan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle olan ekran macerasına veda etti. Dizide gelinlik giyen ve rol arkadaşı Engin Öztürk'le öpüştüğü sahne çok konuşulan Demet Özdemir'in kısa sürede estetiksiz eski halinin fotoğrafları sosyal medyada patladı.

12.05.2021 15:33 - Son Güncelleme: 12.05.2021 15:33
Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Perşembe akşamı ekranlara veda etti.

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Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

Dizide Barış ve Zeynep karakterlerine hayat veren Demet Özdemir ve Engin Öztürk ise resmen nikah masasına oturdu.

Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

İkilinin verdikleri dudak dudağa poz ise çok konuşuldu.

Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

Ancak gelinlikli haliyle dizide kuğu gibi süzülen Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada bir anda patladı. 29 yaşındaki güzel oyuncu estetik operasyonlarla güzelliğine güzellik katmış. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikler gelen değişimleri.

Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

Şeyma Subaşı