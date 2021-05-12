Demet Özdemir evlendi gelinlik giydi! Doğduğun Ev Kaderindir'deki dudak dudağa sahne sonrası estetiksiz hali patladı

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Can Yaman'la birlikteliğini sonlandırdıktan sonra pek çok kişiyle adı anılan Demet Özdemir sonunda aşkı Oğuzhan Koç'ta buldu. Sık sık Instagram'ın paylaşımlar yapan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle olan ekran macerasına veda etti. Dizide gelinlik giyen ve rol arkadaşı Engin Öztürk'le öpüştüğü sahne çok konuşulan Demet Özdemir'in kısa sürede estetiksiz eski halinin fotoğrafları sosyal medyada patladı.

12.05.2021 15:33 - Son Güncelleme: 12.05.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





