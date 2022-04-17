RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in ev hali ortalığı salladı... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir, Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak komşusunun kedisi ile paylaşım yapan Demet'in ev hali kısa sürede gündem oldu. İşte gülüşü ile hayran bırakan Demet'in çok konuşulan karesi...

17.04.2022 16:49 - Son Güncelleme: 17.04.2022 16:55
Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! Komşuculuk oynuyoruz diyen Demet’in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

DEMET'İN EV HALİ

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in mini şortlu ev hali ortalığı salladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! Komşuculuk oynuyoruz diyen Demet’in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Sabah'ın ilk ışığına kadar sette olan güzel oyuncu şu sıralar yoğun tempoda. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! Komşuculuk oynuyoruz diyen Demet’in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Son olarak komşusunun kedisi ile bu karesini, "Komşuculuk oynuyoruz" notuyla paylaşan Demet'in ev hali ve güler yüzü kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! Komşuculuk oynuyoruz diyen Demet’in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Fotoğrafı görenler 30 yaşındaki Demet Özdemir'in boyunu merak ediyor. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! Komşuculuk oynuyoruz diyen Demet’in mini şortlu ev hali ortalığı salladı

Şükrü Özyıldız - 1,9 m

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