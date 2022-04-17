Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in mini şortlu ev hali ortalığı salladı
Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in ev hali ortalığı salladı... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir, Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak komşusunun kedisi ile paylaşım yapan Demet'in ev hali kısa sürede gündem oldu. İşte gülüşü ile hayran bırakan Demet'in çok konuşulan karesi...
17.04.2022 16:49 - Son Güncelleme: 17.04.2022 16:55
DEMET'İN EV HALİ
Demet Özdemir evinin bahçesinden sere serpe paylaştı! "Komşuculuk oynuyoruz" diyen Demet'in mini şortlu ev hali ortalığı salladı...
Sabah'ın ilk ışığına kadar sette olan güzel oyuncu şu sıralar yoğun tempoda. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Fotoğrafı görenler 30 yaşındaki Demet Özdemir'in boyunu merak ediyor. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...