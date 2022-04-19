Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...
Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son yayınladığı pozla gündem oldu. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu, ev halini Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılan poz, kısa sürede binlerce yorum aldı. Süper mini pijamasıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
19.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 19.04.2022 18:07
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile uzun bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' yanıtını vermişti.