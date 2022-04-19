RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son yayınladığı pozla gündem oldu. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu, ev halini Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılan poz, kısa sürede binlerce yorum aldı. Süper mini pijamasıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

19.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 19.04.2022 18:07
Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile uzun bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' yanıtını vermişti.

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Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Şimdilerde müstakbel eşiyle evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu.

Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Ünlü oyuncu, süper mini pembe pijamasıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası da kendi hesaplarında paylaştı.

Demet Özdemir ev haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini pijamasıyla baş aşağı paylaştı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi...

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa adeta yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir için "Her hali ayrı güzel", "Enişte çok şanslı" yorumları yapıldı.

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