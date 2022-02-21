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Haberler Magazin Demet Özdemir 'estetiğim yok botoksum yok' dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız'la yatak sahnesi olay olan Demet'in eski hali...

Demet Özdemir 'estetiğim yok botoksum yok' dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız'la yatak sahnesi olay olan Demet'in eski hali...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koymuş ancak ayrılığa fazla dayanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan, ardından Şükrü Özyıldız ile oynadığı Aşk Taktikleri filmi yayınlanan Demet Özdemir için şu sıralar her şey dört dörtlük. Güzel yıldız bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla olay oldu. Estetiği ve botoksu olmadığı söyleyen Demet Özdemir sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, pek çok kişi Demet'i alaya aldı.

21.02.2022 11:40 - Son Güncelleme: 21.02.2022 11:40
Demet Özdemir ’estetiğim yok botoksum yok’ dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olan Demet’in eski hali...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir bu kez de estetik açıklamasıyla gündemde. Aldığı evlilik teklifiyle ve Aşk Taktikleri filmiyle gündemde olan Demet Özdemir açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir ’estetiğim yok botoksum yok’ dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olan Demet’in eski hali...

Oğuzhan Koç ile yeniden barışması ve evlilik teklifini kabul etmesiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Demet Özdemir ’estetiğim yok botoksum yok’ dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olan Demet’in eski hali...

Estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına yanıt veren Demet Özdemir sosyal medyayı ikiye böldü.

Demet Özdemir ’estetiğim yok botoksum yok’ dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olan Demet’in eski hali...

Aşk Taktikleri filmindeki erotik sahnelerle gündeme gelen Özdemir estetik konusunda "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

Demet Özdemir ’estetiğim yok botoksum yok’ dedi ortalık karıştı! Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olan Demet’in eski hali...

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir Magazin D'ye yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

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