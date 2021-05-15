Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu… Başrolünü Engin Öztürk ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla bir süreliğine ekranlara veda eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı makyajsız pozuyla çok konuşuldu. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir'in makyajsız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan makyajsız pozu…

15.05.2021 21:28 - Son Güncelleme: 15.05.2021 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





