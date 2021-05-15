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Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu… Başrolünü Engin Öztürk ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla bir süreliğine ekranlara veda eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı makyajsız pozuyla çok konuşuldu. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir'in makyajsız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan makyajsız pozu…

15.05.2021 21:28 - Son Güncelleme: 15.05.2021 21:28
Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini süsleyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı makyajsız paylaşımıyla gündem oldu.

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Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Instagram'ın hikaye kısmında en doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Özdemir'in doğal halini yayınlamasının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Gülsim Ali İlhan

Demet Özdemir en doğal halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu siz bir de makyajsız görün...

Gülsim Ali İlhan