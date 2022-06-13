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Haberler Magazin Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Oğuzhan Koç'la dünyaevine girmeye hazırlanan Demet Özdemir tatil sezonunu Çeşme'de açtı yanında Hazal Kaya ile Selin Şekerci de vardı... Dizisinin çekimlerine ara veren ve Rutkay Öziş'in doğum günü için aralarında Selin Şekerci, Hazal Kaya gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Demet Özdemir önce mayokinisi, ardından bikinisiyle objektife yansıdı.

13.06.2022 09:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 09:00
Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.

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Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Yoğun geçen sezonun ardından dizi çekimlerine ara verip tatilde almıştı soluğu Demet Özdemir.

Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Paylaştığı karelerle de bunu duyurmuştu.

Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var

EĞLENCEYE DEVAM ETTİLER

Rutkay Öziş'in doğum gününü kutlayan oyuncular, önceki gün ünlü bir plajda objektiflere takıldı.

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