Demet Özdemir ebruli bikisiniyle durdu durdu şovunu yaptı geçen yılki halinden eser yok! Yanında Hazal Kaya ve Selin Şekerci de var
Oğuzhan Koç'la dünyaevine girmeye hazırlanan Demet Özdemir tatil sezonunu Çeşme'de açtı yanında Hazal Kaya ile Selin Şekerci de vardı... Dizisinin çekimlerine ara veren ve Rutkay Öziş'in doğum günü için aralarında Selin Şekerci, Hazal Kaya gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Demet Özdemir önce mayokinisi, ardından bikinisiyle objektife yansıdı.
13.06.2022 09:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 09:00
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.
Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme'de açtı.