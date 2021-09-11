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Haberler Magazin Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla çok konuşuldu! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Özdemir, mavi yırtmaçlı eteğinin üzerine giydiği yeşil hırkasıyla olay oldu. Göğüs ve bacak dekolteli kombiniyle objektif karşısına geçen Özdemir, kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun giyimini iddialı bularak 'Olmamış' yorumunu yaptı. İşte Demet Özdemir'in o pozları...

11.09.2021 19:21 - Son Güncelleme: 11.09.2021 19:21
Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu.

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Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Göğüs ve bacak dekolteli kombiniyle objektif karşısına geçen Özdemir, mavi yırtmaçlı eteğinin üzerine giydiği yeşil hırkasıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Oldukça iddialı tarzıyla paylaşım yapan Özdemir, tüm dikkatleri üzerinde toplarken birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekti.

Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

Demet Özdemir için "İyice sapıtmak bu olsa gerek. Saçma Sapan...", "Hangi genç kız bununla sokağa çıkabilir? Nasıl örnek oluyorsunuz? Bu mu bizim giyim tarzımız" yorumları yapıldı.

Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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