Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı sosyal medyanın gündeminde
Demet Özdemir dekolteli cesur paylaşımıyla çok konuşuldu! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Özdemir, mavi yırtmaçlı eteğinin üzerine giydiği yeşil hırkasıyla olay oldu. Göğüs ve bacak dekolteli kombiniyle objektif karşısına geçen Özdemir, kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun giyimini iddialı bularak 'Olmamış' yorumunu yaptı. İşte Demet Özdemir'in o pozları...
11.09.2021 19:21
- Son Güncelleme: 11.09.2021 19:21
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu.