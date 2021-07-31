Demet Özdemir de estetik harikası çıktı! Eski halini görenler değişimine şaştı kaldı ‘Kendini baştan yaratmış’
Demet Özdemir de estetik harikası çıktı! Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir, bu kez estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Özdemir'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu için 'Kendini baştan yaratmış' yorumu yapılırken Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...
31.07.2021 22:45
- Son Güncelleme: 31.07.2021 23:12
Şimdilerde Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.