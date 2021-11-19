Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aynı renk tayt ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Özdemir, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
19.11.2021 20:37
- Son Güncelleme: 19.11.2021 20:50
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Instagram hesabında iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.