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Haberler Magazin Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aynı renk tayt ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Özdemir, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

19.11.2021 20:37 - Son Güncelleme: 19.11.2021 20:50
Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Instagram hesabında iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Aynı renk tayt ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Özdemir, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Demet Özdemir daracık taytıyla objektif karşısına geçti! Spor salonunda adeta şov yaptı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Fit haliyle dikkat çeken Demet Özdemir, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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