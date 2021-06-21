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Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı… Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, danstaki hünerlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kıvrak danslarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Oturduğu yerde Onur Alp Sancaktar ile dans eden Özdemir, yine hayranlarından tam not aldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı…

21.06.2021 23:54 - Son Güncelleme: 21.06.2021 23:54
Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

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Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Oyunculuğunun yanı sıra danstaki performansıyla da adından söz ettiren Özdemir, Onur Alp Sancaktar ile çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı.

Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Önceki videolarından farklı olarak oturduğu yerde dans eden oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir'in eğlenceli paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Takipçileri, Demet Özdemir için "Bir insan her konuda nasıl bu kadar yetenekli olabilir?", "En sevdiğim dansçı", "Ne yapsan çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.