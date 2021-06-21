Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu

Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı… Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, danstaki hünerlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kıvrak danslarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Oturduğu yerde Onur Alp Sancaktar ile dans eden Özdemir, yine hayranlarından tam not aldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı…

21.06.2021 23:54 - Son Güncelleme: 21.06.2021 23:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





