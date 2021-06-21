Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu
Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi! Oturduğu yerden sosyal medyayı salladı… Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, danstaki hünerlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kıvrak danslarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Oturduğu yerde Onur Alp Sancaktar ile dans eden Özdemir, yine hayranlarından tam not aldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı…
21.06.2021 23:54
- Son Güncelleme: 21.06.2021 23:54
Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.
Oyunculuğunun yanı sıra danstaki performansıyla da adından söz ettiren Özdemir, Onur Alp Sancaktar ile çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı.
Önceki videolarından farklı olarak oturduğu yerde dans eden oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir'in eğlenceli paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.
Takipçileri, Demet Özdemir için "Bir insan her konuda nasıl bu kadar yetenekli olabilir?", "En sevdiğim dansçı", "Ne yapsan çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.