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Haberler Magazin Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Demet Özdemir çölde şov yaptı! Dubai'de olan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, çölde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Beyaz mini şortu ve tişörtüyle objektif karşısına geçen Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri, Özdemir için "Yaktın buraları", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

11.10.2021 22:12 - Son Güncelleme: 11.10.2021 22:21
Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Dubai'de olan Demet Özdemir, çölde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Beyaz mini şortu ve tişörtüyle objektif karşısına geçen Demet Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı.

Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

Takipçileri, ünlü oyuncu için "Yaktın buraları", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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