Demet Özdemir çölde şov yaptı! Mini şortuyla objektif karşısına geçti yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu
Demet Özdemir çölde şov yaptı! Dubai'de olan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, çölde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Beyaz mini şortu ve tişörtüyle objektif karşısına geçen Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri, Özdemir için "Yaktın buraları", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.10.2021 22:12
- Son Güncelleme: 11.10.2021 22:21
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Dubai'de olan Demet Özdemir, çölde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.