Demet Özdemir boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinde! "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde" Evden çıkarken görüntülenince...
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran çift hakkında iddiaların ardı arkası kesilmezken, Demet Özdemir'in önceki gün Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırdı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Demet Özdemir'in önceki Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Özdemir konu hakkında bakın ne açıklama yaptı. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.
Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğrulamıştı.
İkili ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur" dedi. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.