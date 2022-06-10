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Haberler Magazin Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil sezonunu açtı. Tatilde meslektaşı Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özdemir, ilk olarak Hazal Kaya ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise çizgili mayosuyla verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...

10.06.2022 18:42 - Son Güncelleme: 10.06.2022 18:42
Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.

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Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Tatilde oyuncu Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, ilk olarak meslektaşıyla verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, ardından çizgili mayosuyla denizde verdiği pozları dünya emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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