Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi denizde resmen şov yaptı! Herkes onu konuştu hem Hazal Kaya ile hem...
Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil sezonunu açtı. Tatilde meslektaşı Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özdemir, ilk olarak Hazal Kaya ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise çizgili mayosuyla verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...
10.06.2022 18:42 - Son Güncelleme: 10.06.2022 18:42
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun geçen kış aylarının ardından tatil sezonunu açtı.
Tatilde oyuncu Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, ilk olarak meslektaşıyla verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.