Demet Özdemir bahçenin ortasına sere serpe uzandı ortalık yıkıldı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi “Isıracağım artık” deyip en cesur haliyle...
Demet Özdemir çimlere sere serpe uzandı! Şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu Demet Özdemir hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı fotoğraflarla da magazin gündeminden düşmeyen Özdemir, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıcak havayı fırsat bilerek soluğu bahçe de alan Özdemir, sere serpe uzanarak çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle objektif karşısına geçen Özdemir, sevimli dostuyla da poz vermeyi ihmal etmedi ve paylaşımının altına "Seni gerçekten ısıracağım artık" notunu ekledi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
13.04.2022 19:50 - Son Güncelleme: 13.04.2022 19:50
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle çok konuşulan Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.