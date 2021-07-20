Demet Özdemir aşk ateşine düştü gelinliği giydi giyecek! Paylaşımıyla 'hadi be Oğuzhan!' dedirtti evlilik teklifi çok yakın!
Demet Özdemir aşk ateşine düştü gelinliği giydi giyecek! Paylaşımıyla 'hadi be Oğuzhan!' dedirtti! Son dönemin magazin gündeminden düşmeyen ünlüleri arasında yer alan Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çıktığı tatil görüntüleri ile günlerce konuşulan ünlü çiftin yan yana pozlarını gören takipçileri, 'gelinlik ne zaman giyecek Demet?' şeklinde yorumlarda bulunuyor.
20.07.2021 12:25
- Son Güncelleme: 20.07.2021 12:37
"GÜZEL BİR SÜREÇTEYİZ"
Güzel oyuncu, '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç'la evliliğe de yeşil ışık yaktı: "Geçen gün Oğuzhan'a sordum, "Böyle olacağını düşünüyor muydun?" dedim...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yan yana fotoğraflarını gören takipçileri ünlü çifte olan hayranlığını dile getirirken, Demet Özdemir'in eski aşkları da merak konusu oldu.