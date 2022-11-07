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Haberler Magazin Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir'in parmak ısırtan yeni arabası

Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir'in parmak ısırtan yeni arabası

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir bu kez yeni aldığı aracıyla gündemde... Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile dünya evine giren Özdemir'in düğünü günlerde konuşulmuştu. Sonrasında yer aldığı diziyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı ve kendisine yeni bir araç aldı. Özdemir'in yeni oyuncağı ise parmak ısırtan cinsten.

07.11.2022 08:59 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:59
Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir’in parmak ısırtan yeni arabası

Son yılların gözde isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yeni aldığı aracıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir’in parmak ısırtan yeni arabası

Gerek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gerek özel hayatı ve yer aldığı işlerle adından söz ettiren Demet Özdemir yine bombayı patlattı.

Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir’in parmak ısırtan yeni arabası

Güzel oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle evlenmişti.

Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir’in parmak ısırtan yeni arabası

Özdemir, düğün telaşının ardından işlerine dört elle sarıldı.

Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir’in parmak ısırtan yeni arabası

Dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.

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