Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı yeni oyuncağıyla havasını da attı! İşte Demet Özdemir'in parmak ısırtan yeni arabası
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir bu kez yeni aldığı aracıyla gündemde... Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile dünya evine giren Özdemir'in düğünü günlerde konuşulmuştu. Sonrasında yer aldığı diziyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir 2.5 milyona kıydı ve kendisine yeni bir araç aldı. Özdemir'in yeni oyuncağı ise parmak ısırtan cinsten.
07.11.2022 08:59 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:59
Son yılların gözde isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yeni aldığı aracıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gerek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gerek özel hayatı ve yer aldığı işlerle adından söz ettiren Demet Özdemir yine bombayı patlattı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle evlenmişti.