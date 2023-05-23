"Demet günde 50 TL kazanıyor" dedi canlı yayında mesajı gönderdi! Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir'i o isim ifşa etti
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Oğuzhan Koç'la olan 8 aylık evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran Demet Özdemir'in şu sıralar attığı her adım olay yaratıyor. Bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi Özdemir. Ankaralı Ayşe Dinçer, Flash TV'de program yaparken arkasında dans eden Demet Özdemir hakkında açıklamalarda bulundu ve Özdemir'e canlı yayında mesaj attı. İşte yaşananlar...
23.05.2023 16:59 - Son Güncelleme: 23.05.2023 17:03
Oğuzhan Koç'la olan 8 aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir attığı her adımla kendisine yer buluyor.
"GÜNDE 50 TL KAZANIRDI"
Ankaralı Ayşe Dinçer, Flash TV'de program yaparken arkasında dans eden Demet Özdemir hakkında 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu.