Demet Evgar'ın Mavi'si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar'ın 7 aylık bebeği Mavi
Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, 7 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Evgar'ın bebeği Mavi ilk kez görüntülendi. İşte Demet Evgar'ın gözlerden sakındığı kızı Mavi.
10.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 10.03.2023 08:36
Geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, ağustos ayında da bebeklerini kucaklarına almıştı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, kızlarına Mavi adını vermişti. İlk kez anne olmanın sevinci yaşayan güzel oyuncu, önceki gün kızı Mavi'yle objektiflere takıldı!