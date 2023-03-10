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Haberler Magazin Demet Evgar'ın Mavi'si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar'ın 7 aylık bebeği Mavi

Demet Evgar'ın Mavi'si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar'ın 7 aylık bebeği Mavi

Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, 7 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Evgar'ın bebeği Mavi ilk kez görüntülendi. İşte Demet Evgar'ın gözlerden sakındığı kızı Mavi.

10.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 10.03.2023 08:36
Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık bebeği Mavi

Geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, ağustos ayında da bebeklerini kucaklarına almıştı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, kızlarına Mavi adını vermişti. İlk kez anne olmanın sevinci yaşayan güzel oyuncu, önceki gün kızı Mavi'yle objektiflere takıldı!

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Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık bebeği Mavi

Hürriyet'in haberine göre; 7 aylık bebeklerini Ulus'ta doktor kontrolüne götüren çift, daha sonra AVM'ye giderek evleri için alışveriş yaptı.

Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık bebeği Mavi

Demet Evgar doğal haliyle ve renkli kıyafetiyle dikkat çekerken minik Mavi tüm sevimliliğiyle babasının kucağında etrafı seyrediyordu. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık bebeği Mavi

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ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI

Emir Aras ve Alara...

Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık bebeği Mavi

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI

Emir Aras

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