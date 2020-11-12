Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın merak edilen sevgilisi...
Demet Evgar kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biri. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmeyi başardı. 40 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Evlilik yolunda olduğu iddia edilen Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.
12.11.2020 11:24
- Son Güncelleme: 12.11.2020 11:24
Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2013 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
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