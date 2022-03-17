Demet Evgar'dan hamilelik iddiasının ardından bomba hamle! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor hem de...
Demet Evgar'dan hamilelik iddiasının ardından bomba hamle geldi. Geçtiğimiz hafta oyuncu Demet Evgar ile 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş hakkında ortaya atılan iddianın devamı da geldi. İkilinin bebek beklediği öne sürülmüştü. Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çiftin, nikah masasına oturma kararı aldığı öğrenildi. Demet Evgar bakın ne zaman evleniyor...
17.03.2022 16:18 - Son Güncelleme: 17.03.2022 16:21
DEMET EVGAR EVLENİYOR!
Demet Evgar'dan hamilelik iddiasının ardından bomba hamle! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor hem de bu akşam!
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin bebek beklediği öne sürülmüştü. Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çiftin, nikah masasına oturma kararı aldığı öğrenildi.
2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası kulislerde dolaşıyor.