Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı
Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet, havuz pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
26.07.2022 11:25 - Son Güncelleme: 26.07.2022 11:32
Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı. Demet'e ünlülerden yorum yağdı.