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Haberler Magazin Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet, havuz pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

26.07.2022 11:25 - Son Güncelleme: 26.07.2022 11:32
Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı. Demet'e ünlülerden yorum yağdı.

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Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Karnı burnunda halleriyle beğeni yağmuruna tutulan Demet Evgar Instagram'dan yeni pozlar paylaştı.

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Evgar hamileliğinde 8. ayı geride bıraktı! Doğuma günler kala bikiniyi giydi havuz pozuyla ortalığı salladı ünlülerden yorum yağdı

Havuzdan paylaşım yapan Demet kısa sürede gündem oldu.

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