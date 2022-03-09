Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...
Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş... Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen habere göre 2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar hamile... İşte dikkat çeken haberin detayları...
09.03.2022 10:53 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:02
Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...
2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası kulislerde dolaşıyor.
Şaşırtan haberin ardından Demet Evgar'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...