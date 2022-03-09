Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş... Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen habere göre 2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar hamile... İşte dikkat çeken haberin detayları...

09.03.2022 10:53 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:02
Demet Evgar ’hamile’ iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

Demet Evgar 'hamile' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Evgar ’hamile’ iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası kulislerde dolaşıyor.

Demet Evgar ’hamile’ iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

Evgar, daha önce verdiği demeçlerde annesinin artık torun istediğini söylemişti.

Demet Evgar ’hamile’ iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

"Sen de sesini duyur!" diyerek kadınlara seslendiği videosuyla önceki gün sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

Demet Evgar ’hamile’ iddiası gündeme bomba gibi düştü! Paylaşımında yaptığı hareket meğer bu yüzdenmiş...

Şaşırtan haberin ardından Demet Evgar'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA