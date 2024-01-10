Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele Tuuba’nın Siti Ana’sı...

Demet Akbağ'ın kız kardeşi bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! 'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi kim...
'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İlk evliliğini 22 yaşında yapan ve boşansa da eski eşinin soyadını taşımaya devam eden Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi.
Akbağ'ın birçok televizyon programında yer alan ve sosyal medyada fenomene dönüşen kardeşini görenler "Kardeş olduğunuzu bilmiyordum" yorumunda bulundu.