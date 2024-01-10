Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele Tuuba’nın Siti Ana’sı...

Demet Akbağ'ın kız kardeşi bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! 'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi kim...