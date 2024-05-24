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Demet Akbağ annesinin 6. ölüm yıl dönümünü andı! Sandık Kokusu'nun Filiz'i not düşüp paylaştı: Acıbadem kurabiyesinden aldım...

Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine Demet Akbağ, ekranlarda oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından 6 sene önce kaybettiği annesinin ölüm yıl dönümünü anan Demet Akbağ'ın o paylaşımı herkesi hüzünlendirdi. İşte "Annemi kaybedeli 6 yıl oldu bugün. En sevdiği acıbadem kurabiyesinden aldım ekip arkadaşlarıma..." notuyla paylaştığı kurabiye fotoğrafı...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:37 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:58
Demet Akbağ annesinin 6. ölüm yıl dönümünü andı! Sandık Kokusu’nun Filiz’i not düşüp paylaştı: Acıbadem kurabiyesinden aldım... 1

Son olarak kariyerine Sandık Kokusu dizisinde devam eden Demet Akbağ, hem sevenlerinin hem de magazin gündeminin yakın markajında.

Demet Akbağ annesinin 6. ölüm yıl dönümünü andı! Sandık Kokusu’nun Filiz’i not düşüp paylaştı: Acıbadem kurabiyesinden aldım... 2

2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, 2018 yılında da annesi Benan İybar'ı kaybetti.

Demet Akbağ annesinin 6. ölüm yıl dönümünü andı! Sandık Kokusu’nun Filiz’i not düşüp paylaştı: Acıbadem kurabiyesinden aldım... 3

Bugün annesini kaybedeli 6 sene olan Demet Akbağ, ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından acı bir paylaşım da bulundu.

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