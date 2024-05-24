Demet Akbağ annesinin 6. ölüm yıl dönümünü andı! Sandık Kokusu'nun Filiz'i not düşüp paylaştı: Acıbadem kurabiyesinden aldım...

Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine Demet Akbağ, ekranlarda oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından 6 sene önce kaybettiği annesinin ölüm yıl dönümünü anan Demet Akbağ'ın o paylaşımı herkesi hüzünlendirdi. İşte "Annemi kaybedeli 6 yıl oldu bugün. En sevdiği acıbadem kurabiyesinden aldım ekip arkadaşlarıma..." notuyla paylaştığı kurabiye fotoğrafı...