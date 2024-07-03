Demet Akalın'ın lüks evine bakın! Okan Kurt ve kızı Hira ile burada yaşıyor! Koltuk örtüleri olay oldu! "Demet Akalın bile kirlenmesin diye..."

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın'ın evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü! Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte yaşadıkları lüks evlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak evdeki bir detay herkesin dikkatini çekti: Koltuk örtüleri! İşte Demet Akalın'ın havuzlu lüks evi...
Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın'ın evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü! Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte yaşadıkları lüks evlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak evdeki bir detay herkesin dikkatini çekti: Koltuk örtüleri!
Türkiye'nin önde gelen pop sanatçılarından Demet Akalın, son dönemlerde zayıflık haberleriyle magazin manşetlerinden inmiyor.
Özel hayatı ve dobra sözleriyle de çok konuşulan Demet Akalın, son olarak eviyle gündem oldu.