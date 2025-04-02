Demet Akalın'ın ilginç zayıflık sırrı: 52 yaşında 38 beden! “Bavullarla pilav taşıyoruz”

Geçen yaz sahnelere kilolarıyla çıkan Demet Akalın, bu yıl çok daha fit, çok daha iddialı. Geçen yaz Vücudundan 6 kilo yağ aldıran ve ardından diyetle toplam 11 kilo veren Akalın, eski kıyafetlerine yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

1 yıl önce verdiği röportajda wstetik operasyon geçirdiğini gizlemeyen Akalın, "Yaza girmeden önce liposuction yaptırdım. Doktorum vücudumdan 6 kilo yağ aldı. Ardından diyetle birlikte 10 kilo verdim, şu an 11 kilodayım. Daha da vereceğim. Hedefim 10 yıl önceki kıyafetlerime tekrar sığmak" sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı.

"OKAN BİRAZ ABARTIYOR"

Diyet sürecinde yalnız olmadığını belirten Akalın, eşi Okan Kurt'un da kendisiyle birlikte beslenme düzenine dikkat ettiğini ifade etti. Ancak Kurt'un zaman zaman işi fazla ciddiye aldığını da esprili bir dille dile getirdi:



"Ben Okan kadar diyet yapsam 32 beden olur mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz."