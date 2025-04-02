Demet Akalın'ın ilginç zayıflık sırrı: 52 yaşında 38 beden! “Bavullarla pilav taşıyoruz”

Geçen yaz sahnelere kilolarıyla çıkan Demet Akalın, bu yıl çok daha fit, çok daha iddialı. Geçen yaz Vücudundan 6 kilo yağ aldıran ve ardından diyetle toplam 11 kilo veren Akalın, eski kıyafetlerine yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
"YAZA GİRMEDEN LİPOSUCTİON YAPTIRDIM"
1 yıl önce verdiği röportajda wstetik operasyon geçirdiğini gizlemeyen Akalın, "Yaza girmeden önce liposuction yaptırdım. Doktorum vücudumdan 6 kilo yağ aldı. Ardından diyetle birlikte 10 kilo verdim, şu an 11 kilodayım. Daha da vereceğim. Hedefim 10 yıl önceki kıyafetlerime tekrar sığmak" sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı.
"OKAN BİRAZ ABARTIYOR"
Diyet sürecinde yalnız olmadığını belirten Akalın, eşi Okan Kurt'un da kendisiyle birlikte beslenme düzenine dikkat ettiğini ifade etti. Ancak Kurt'un zaman zaman işi fazla ciddiye aldığını da esprili bir dille dile getirdi:
"Ben Okan kadar diyet yapsam 32 beden olur mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz."
BİKİNİLİ KLİP VE MİAMİ SÜRPRİZİ
Geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kilosundan memnun olduğunu belirten şarkıcı, yakın zamanda bikinili-mayolu bir klip çekeceğini duyurdu. Ayrıca yeni bir klibin de Eylül ayında Miami'de çekileceğini müjdeledi.
"KİLOLU DÖNEMİMDE KİMSEYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORDUM"
Geçmişte yaşadığı kilolu dönemlerle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Akalın, bu dönemin kendisinde psikolojik olarak da izler bıraktığını anlattı:
"Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. Kilolu olduğum zamanlarda kimseyle görüşmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum."
🥗 DEMET AKALIN STİLİ DİYET LİSTESİ 🧳✨
🌞 Sabah:
🍳 1 haşlanmış yumurta
🥒 Domates + salatalık
☕ Şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayı
🍽️ Öğle:
🥩 Izgara tavuk / balık
🍚 Yağsız basmati pilavı (Demet usulü 😄)
🌇 Akşam:
🥒 Zeytinyağsız sebze yemeği (örnek: kabak, brokoli)
🍚 2 kaşık siyah pirinç veya kinoa
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi