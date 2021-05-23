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Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna takipçisinden bomba yanıt! 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu oldu. Demet Akalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı paylaşıma gelen yoruma 'İngilizce yok bende' diyen Demet Akalın, sosyal medyada fena ti'ye alındı...

23.05.2021 11:45 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:53
Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

'İNGİLİZCE YOK BENDE' DİYEN DEMET FENA Tİ'YE ALINDI!

Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı. Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

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Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

45 ÜLKEDE CANLI İZLENDİ

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti. Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışan Azerbaycan için destek paylaşımında bulundu.

Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Bugün tüm yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşler, Azerbaycan için sms atabilir mi?" ifadelerini kullandı.