Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! 'İngilizce yok bende' diyen Demet fena ti'ye alındı
Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna takipçisinden bomba yanıt! 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu oldu. Demet Akalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı paylaşıma gelen yoruma 'İngilizce yok bende' diyen Demet Akalın, sosyal medyada fena ti'ye alındı...
'İNGİLİZCE YOK BENDE' DİYEN DEMET FENA Tİ'YE ALINDI!
Demet Akalın'ın Eurovision yorumuna bomba yanıt! Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı. Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.
45 ÜLKEDE CANLI İZLENDİ
Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti. Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.