Demet Akalın'ın çocuğunun babası Okan Kurt 510 milyon TL'lik borç batağında mı? O tweet yeniden gündemde sevgililer gününde TIR...
Demet Akalın'ın çocuğunun babası Okan Kurt 510 milyon TL'lik borç batağında iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2015 yılında Demet'in attığı o tweet yeniden gündeme geldi. Sevgililer gününde Okan Kurt'un Demet Akalın'a yaptığı TIR sürprizi herkesi şaşkına çevirmiş ancak Akalın bu jest karşısında, "Canım kocam, kızlar sizin için dua ediyorum. Kocamın türevlerinden çıksın bulsun sizi diye" mesajıyla dikkat çekmişti. İddiaya göre Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.
15.03.2022 09:57 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:57
Demet Akalın'ın çocuğunun babası Okan Kurt 510 milyon TL'lik borç batağında mı? Demet'in 2015'te attığı o tweet yeniden gündemde...
KONKORDATO TALEP EDİLMİŞTİ
Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.