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Haberler Magazin Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Demet Akalın'dan kızının babası Okan Kurt'a gözdağı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Hayat arkadaşı ve kızının babası Okan Kurt ile ev hallerini yayınlayan Akalın'ın "Adamı oyarım" notuyla yaptığı paylaşımı, çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği görüntüler, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

09.07.2022 00:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 01:03
Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giren Demet Akalın'ın kısa sürede podyumlarda yerini aldı. O dönem Tele Anahtar, Günlerden Pazar, Sensiz Olmaz gibi yapımlarda rol alan Akalın, daha sonra mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekledi.

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Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Eylül 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya süren Akalın, kısa sürede bu alandaki başarısını da gözler önüne serdi.

Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Özellikle 'Senin Anan Güzel mi' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı, takip eden yıllarda birçok hit şarkıya imza atarak müzik listelerini alt üst etti.

Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akalın, 10 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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