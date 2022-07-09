Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı
Demet Akalın'dan kızının babası Okan Kurt'a gözdağı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Hayat arkadaşı ve kızının babası Okan Kurt ile ev hallerini yayınlayan Akalın'ın "Adamı oyarım" notuyla yaptığı paylaşımı, çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği görüntüler, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...
09.07.2022 00:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 01:03
Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giren Demet Akalın'ın kısa sürede podyumlarda yerini aldı. O dönem Tele Anahtar, Günlerden Pazar, Sensiz Olmaz gibi yapımlarda rol alan Akalın, daha sonra mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekledi.