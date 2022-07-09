Demet Akalın’dan kızının babası Okan Kurt’a gözdağı! “Adamı oyarım” deyip peşin peşin söyledi! Ev hallerini gören bir daha baktı

Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giren Demet Akalın'ın kısa sürede podyumlarda yerini aldı. O dönem Tele Anahtar, Günlerden Pazar, Sensiz Olmaz gibi yapımlarda rol alan Akalın, daha sonra mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekledi.