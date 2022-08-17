Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Gündeme dair yaptığı paylaşımların yanı sıra verdiği tepkilerle da sık sık magazin gündeminde yer alan şarkıcı, Twitter hesabından şu sözü paylaştı: "Birçok erkek hayatındaki insana şiddet uygulamadığı için iyi biri olduğunu düşünür ama acı için şiddete gerek yoktur.