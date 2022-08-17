Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...
Demet Akalın'dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sivri dili ile bilinen ünlü şarkıcı, yine sözünü sakınmadı ve ihanetle ilgili attığı bir tweet ile çok konuşuldu. "Okan mı diye sormayın" diyerek takipçilerini uyaran ünlü şarkıcı, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...
17.08.2022 19:37 - Son Güncelleme: 17.08.2022 19:37
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu sefer de isim vermeden yakın bir arkadaşına sitem etti.