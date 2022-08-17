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Haberler Magazin Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Demet Akalın'dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sivri dili ile bilinen ünlü şarkıcı, yine sözünü sakınmadı ve ihanetle ilgili attığı bir tweet ile çok konuşuldu. "Okan mı diye sormayın" diyerek takipçilerini uyaran ünlü şarkıcı, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

17.08.2022 19:37 - Son Güncelleme: 17.08.2022 19:37
Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu sefer de isim vermeden yakın bir arkadaşına sitem etti.

Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

Gündeme dair yaptığı paylaşımların yanı sıra verdiği tepkilerle da sık sık magazin gündeminde yer alan şarkıcı, Twitter hesabından şu sözü paylaştı: "Birçok erkek hayatındaki insana şiddet uygulamadığı için iyi biri olduğunu düşünür ama acı için şiddete gerek yoktur.

Demet Akalın’dan ihanet çıkışı! Kimse ne olduğunu anlamadı! Fena bombalayan Demet “Okan mı diye sormayın” deyip...

"ALDATMAK ACITIR"
Aldatmak acıtır, hakaret acıtır, sessizlik acıtır, yalanlar acıtır. İyi bir insan gibi davranan zalim bir erkekten daha tehlikeli bir şey yok"

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